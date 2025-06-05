نيوكاسل يخطف جوهرة إسبانيا من برشلونة وريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - وأعلن نيوكاسل، في بيان رسمي، عن التعاقد مع نجم مالاجا الشاب، الذي لفت الأنظار بشدة بمردوده مع الفريق الأندلسي رغم صغر سنه، حيث يبلغ من العمر 18 عاماً.

وتحرك برشلونة بالفعل وتقدم بعرض في السابق لضم كورديرو، لكن لم يكتب له النجاح، وفي الوقت الذي كان يستعد فيه البارسا والريال للتقدم بعرض جديد، نجح نيوكاسل في الحصول على توقيع اللاعب لمدة 5 سنوات.

الجناح الشاب سجل ستة أهداف وصنع 7 في 40 مباراة بدوري الدرجة الثانية رفقة مالاجا في الموسم المنقضي، ما جعله هدفاً للبارسا والريال قبل أن يخطفه نيوكاسل.

وقد يتجه نيوكاسل لإعارة كورديرو في الصيف، لمنحه المزيد من الفرص للتطور والنمو كلاعب قبل أن يعيده لأحضانه مفعماً بمزيد من الخبرات في الفترة المقبلة.