مدرب رواندا ينتقد ريان شرقي لاختياره اللعب مع فرنسا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أكد المدرب الجزائري عادل عمروش، المدير الفني الحالي لمنتخب رواندا، أن اختيار اللاعب ريان شرقي تمثيل منتخب فرنسا بدل الجزائر ليس بالأمر المهم بالنسبة له.

عمروش، الذي يمتلك خبرة تدريبية واسعة مع عدة منتخبات أفريقية منها بوروندي وكينيا وليبيا وبوتسوانا واليمن وتنزانيا، يستعد لمواجهة الجزائر في مباراة ودية يوم الخميس المقبل عند الساعة 18:00.

وفي حديثه مع إذاعة “الهداف”، علق عمروش على قرار شرقي قائلاً: “من هو ريان شرقي؟ لا أعرفه جيداً، يلعب كلاعب وسط هجومي، بالنسبة لي، أفضل أن أضم بن خماس في مركزه، إذا لم يرغب شرقي في الانضمام، فهذا لا يهمنا لأن لدينا لاعبين آخرين في نفس المركز.”

ويبدو أن عمروش يفضل الاعتماد على اللاعبين المتاحين لديه دون التركيز على المواهب التي اختارت اللعب لمنتخبات أخرى.