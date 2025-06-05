أستراليا تخطف فوزًا دراميًا من اليابان وتنعش آمالها في تصفيات كأس العالم (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حقق منتخب أستراليا فوزًا مثيرًا وصعبًا على حساب نظيره الياباني، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الحاسمة لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

المباراة أقيمت على الأراضي الأسترالية وشهدت تنافسًا قويًا بين اثنين من أبرز منتخبات القارة، في ظل الصراع المحتدم على حجز بطاقات التأهل إلى المونديال، وعلى مدار 90 دقيقة، ظل التعادل السلبي حاضرًا رغم الفرص المتبادلة، حتى نجح المنتخب صاحب الأرض في خطف هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

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وجاء هدف الفوز عن طريق عزيز بيهيتش، لاعب النصر السعودي، وسط فرحة جماهيرية عارمة في المدرجات، ليمنح أستراليا 3 نقاط ثمينة في صراع التأهل.



بهذا الانتصار، رفع منتخب أستراليا رصيده إلى 16 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، خلف منتخب اليابان الذي يتصدر الترتيب بـ20 نقطة.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات قوية إلى جانب أستراليا واليابان، حيث يتواجد كل من السعودية، الصين، البحرين، وإندونيسيا.

