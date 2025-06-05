تير شتيجن يستجيب لضغوط رحيله عن برشلونة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن تير شتيجن يشعر بغضب شديد من الوضع الحالي ويريد أن يحسم الأمور مع الإدارة في أقرب وقت ممكن.

وأفادت الصحيفة بأن تير شتيجن سيقرر الرحيل عن برشلونة لو علم من النادي أنه لن يكون الحارس الأساسي في الموسم المقبل، وفي حال اضطراره للمغادرة، فإنه لن يجعل القصة سهلة على البارسا بأي حال من الأحوال.

ويشعر المقربون من الحارس الألماني أن هناك حملة من النادي ضده، بالحديث عن خروجه من خطط المدرب هانز فليك في الموسم الجديد.

يأتي ذلك بعدما جدد النادي تعاقده مع البولندي فويتشيك تشيزني لمدة موسم، مع الحديث حول وجود اتفاق لضم خوان جارسيا من إسبانيول.