عاجل: المنتخب السعودي لن يذهب لكأس العالم مباشر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – فقد المنتخب السعودي، فرصة التأهل إلى كأس العالم 2026 بشكل مباشر، عقب الفوز الذي حققه منتخب أستراليا على اليابان بهدف نظيف اليوم الخميس.

بعد هذا الانتصار، أصبح المنتخب السعودي مؤهلا للتأهل إلى الملحق من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026، وفقد حظوظه في التأهل بشكل مباشر.

ويخوض الأخضر السعودي مساء اليوم، مباراة قوية أمام البحرين، وأصبح بحاجة إلى الانتصار، وتعادل ضد أستراليا في الجولة الختامية، لضمان التأهل إلى الملحق المؤهل إلى كأس العالم.