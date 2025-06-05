الأسباب التي دفعت مودريتش لاختيار ميلان بعد نهاية مشواره مع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: قرر النجم الكرواتي لوكا مودريتش خوض تجربة جديدة مع نادي ميلان الإيطالي، في خطوة تمثل آخر محطاته في الملاعب الأوروبية.

ومع اقتراب نهاية عقده مع ريال مدريد، فضل مودريتش الانضمام إلى الفريق اللومباردي، متأثرًا بمزيج من الاعتبارات الرياضية والعاطفية.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن مشروع ميلان جذب مودريتش بفضل توازنه بين الطموح التنافسي والمرونة في إدارة نهاية المسيرة.

العقد المبدئي يمتد لموسم واحد، مع إمكانية التجديد لموسم ثانٍ وفقًا لمستوى الأداء.

العلاقة القوية مع زفونيمير بوبان، أسطورة ميلان وصديقه المقرب، لعبت دورًا مهمًا في القرار، إلى جانب رغبة مودريتش في تجنّب مواجهة ريال مدريد في المنافسات الأوروبية، خاصة وأن ميلان غير مشارك قاريًا هذا الموسم.

وتُعد هذه الخطوة أيضًا جزءًا من خطة مودريتش للبقاء في جاهزية عالية قبل مونديال 2026، الذي ينوي أن يكون آخر ظهور له مع المنتخب الكرواتي.

لكنه قبل ذلك، يسعى لتوديع ريال مدريد بأفضل صورة ممكنة من خلال تحقيق إنجاز في كأس العالم للأندية.