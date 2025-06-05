أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى

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دوت الخليج -

رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى

بعث الاخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بحلول عيد الأضحى المبارك 1446هجرية جاء فيها :

الاخ العزيز المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة الاكرم

تحية طيبة وبعد:

باسمي ونيابة عن اخوانكم قيادة المؤتمر الشعبي العام يسعدني ان ابعث اليكم والى اخوانكم قيادات انصار الله اسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1446 ه‍ الذي يمثل مناسبة دينية عظيمة تتجلى فيها ملامح الوحدة الإسلامية من خلال فريضة الحج باعتبارها الركن الخامس من اركان ديننا الإسلامي الحنيف .

إنني إذ أهنئكم ومن خلالكم إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم لنتمنى ان نستلهم جميعا القيم والمبادئ التي تتضمنها رمزية هذه المناسبة الدينية العظيمة في الاتحاد والاخاء وكل قيم ومبادئ الحج ،مجددين مواقفنا الثابتة في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله، ومساندة ونصرة اشقائنا في فلسطين ورفض كل محاولات تهجير سكان غزة او محاولة تصفية القضية الفلسطينية .

اتمنى لكم موفور الصحة والعافية وتقبلوا خالص التحايا،،، رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحىبعث الاخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بحلول عيد الأضحى المبارك 1446هجرية جاء فيها :الاخ العزيز المجاهد السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة الاكرمتحية طيبة وبعد:باسمي ونيابة عن اخوانكم قيادة المؤتمر الشعبي العام يسعدني ان ابعث اليكم والى اخوانكم قيادات انصار الله اسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1446 ه‍ الذي يمثل مناسبة دينية عظيمة تتجلى فيها ملامح الوحدة الإسلامية من خلال فريضة الحج باعتبارها الركن الخامس من اركان ديننا الإسلامي الحنيف .إنني إذ أهنئكم ومن خلالكم إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم لنتمنى ان نستلهم جميعا القيم والمبادئ التي تتضمنها رمزية هذه المناسبة الدينية العظيمة في الاتحاد والاخاء وكل قيم ومبادئ الحج ،مجددين مواقفنا الثابتة في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله، ومساندة ونصرة اشقائنا في فلسطين ورفض كل محاولات تهجير سكان غزة او محاولة تصفية القضية الفلسطينية .اتمنى لكم موفور الصحة والعافية وتقبلوا خالص التحايا،،، أخوكم

صادق بن أمين ابو راس

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