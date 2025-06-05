سحرة الليغا: أكثر 5 لاعبين مراوغةً وخداعًا في آخر موسمين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: برز عدد من النجوم الشبان في الدوري الإسباني خلال الموسمين الأخيرين بقدرتهم اللافتة على المراوغة وتجاوز المدافعين، وجاء في الصدارة النجم الواعد لامين يامال الذي حقق 231 مراوغة ناجحة، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه.

وفيما يلي قائمة أكثر اللاعبين نجاحًا في المراوغات خلال آخر موسمين من لا ليغا:

•لامين يامال – 231 مراوغة

•نيكو ويليامز – 154 مراوغة

•فينيسيوس جونيور – 147 مراوغة

•تاكيفوسا كوبو – 130 مراوغة

•ألبرتو موليرو – 121 مراوغة

هذه الأرقام تعكس تطور المواهب الهجومية في الليغا، ودورهم الكبير في صناعة المتعة والإثارة داخل المستطيل الأخضر.