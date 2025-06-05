بعد اهتمام تشيلسي.. ماينان يحسم موقفه من مغادرة ميلان

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في ظل الأنباء المتزايدة عن رحيل محتمل لعدد من نجوم ميلان هذا الصيف، عاد اسم الحارس الفرنسي مايك ماينان إلى الواجهة، ليصبح محور الاهتمام في ميركاتو الروسونيري، وسط مخاوف الجماهير من خسارة نجم جديد.

بحسب صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، فإن ماينان بات منفتحًا على فكرة مغادرة ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم عدم وجود عرض رسمي حتى الآن من أي نادٍ.

تشير المصادر إلى أن تشيلسي الإنجليزي هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع الحارس الفرنسي، بناءً على رغبة خاصة من المدرب الجديد إنزو ماريسكا.

رغم العلاقة الجيدة بين ميلان وتشيلسي في السنوات الأخيرة، فإن النادي اللندني لم يتقدم بعد بأي عرض رسمي لضم ماينان.

مع ذلك، فإن المؤشرات الحالية تُظهر أن مستقبل الحارس الفرنسي قد يكون بعيدًا عن الفريق الإيطالي.