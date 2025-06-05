ماذا يحتاج برشلونة لتسجيل غارسيا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – وفقًا للمعايير المالية التي تفرضها رابطة الليغا، يحتاج برشلونة إلى توفير مساحة مالية تبلغ أكثر من 10 ملايين يورو ضمن قواعد اللعب المالي النظيف من أجل تسجيل الحارس خوان غارسيا في قائمته للموسم المقبل.

تفاصيل المبلغ المطلوب:

5 ملايين يورو تُخصص لاستهلاك رسوم الانتقال.

6 ملايين يورو تمثل الراتب الإجمالي السنوي للحارس الإسباني.

هذا الوضع المالي يتطلب من النادي اتخاذ خطوات واضحة في السوق، سواء عبر خفض الرواتب أو بيع لاعبين، لضمان تسجيل الصفقات الجديدة دون تعارض مع قوانين الليغا.