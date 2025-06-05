هل تتماشى قدرات ديان هويسين مع أسلوب تشابي ألونسو؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في ظل توجه ريال مدريد لتجديد دماء الخط الخلفي، يبدو أن التعاقد مع المدافع الإسباني الشاب ديان هويسين لم يكن مجرد صفقة مستقبلية، بل خطوة مدروسة تتماشى مع فلسفة المدرب تشابي ألونسو.

بحسب صحيفة آس، فإن هويسين أظهر قدرات استثنائية هذا الموسم سواء في الدوري الإنجليزي أو مع المنتخب الإسباني، حيث تميز بقراءة تكتيكية ذكية، وعدوانية دفاعية، ومرونة كبيرة في الضغط المتقدم، وهي سمات تتوافق تمامًا مع متطلبات أسلوب ألونسو.

إحصائيات هويسين تُعزز هذا الانطباع؛ إذ تمكن من استعادة الكرة في 105 مناسبة، وحقق 50 اعتراضًا ناجحًا، إضافة إلى 194 تشتيتًا دفاعيًا، إلى جانب تفوقه اللافت في الكرات الهوائية مستفيدًا من طوله (1.95 م)، وسجل 3 أهداف رأسية.

على مستوى اللعب بالكرة، يُظهر المدافع الشاب جودة واضحة، خاصة من الجهة اليسرى، حيث نجح في تنفيذ 128 تمريرة طويلة بدقة، وصنع 15 فرصة، ما يجعله عنصرًا واعدًا في منظومة بناء اللعب من الخلف.

رغم صغر سنه، إلا أن هويسين يدرك أنه بحاجة إلى تطوير بعض الجوانب، مثل المواجهات الفردية والتراجع السريع في الهجمات المرتدة، لكن المؤشرات تُظهر أن ريال مدريد يراهن على موهبة جيلية قادرة على التطور تحت إشراف ألونسو.

هويسين وقّع مؤخرًا عقدًا مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2030، في خطوة تعكس الثقة الطويلة الأمد التي يوليها النادي لمستقبله في “سانتياغو برنابيو”.