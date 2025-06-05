أنشيلوتي يكشف دور فينيسيوس الهام لعودة البرازيل القوية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل، أن فينيسيوس جونيور يمثل ركيزة أساسية في مشروعه الرياضي، مشددًا على أهمية استعادته لمستواه المعهود مع ريال مدريد.

وبدأ أنشيلوتي مشواره مع البرازيل قبل أيام قليلة فقط، بعد انتهاء مهمته مع ريال مدريد بنهاية موسم 2024/2025.

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وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الإكوادور في تصفيات كأس العالم: “لا أعلم ما إذا كان قد قدم أفضل مستوياته هنا، لكنه يملك الوقت ليفعل ما يفعله في ريال مدريد”.

وتابع: “بالنسبة لنا، هو لاعب أساسي وضروري، وعلينا العمل من أجل أن يقدم أفضل ما لديه مع منتخب البرازيل”.

وتطرق المدرب الإيطالي إلى رؤيته الفنية، وقال: “لا أريد فريقًا بهوية واحدة واضحة، علينا أن ندافع جيدًا، سواء لعبنا بخطة 4-3-3 أو 4-4-2، يجب أن ندافع معًا، ونبدع حين نملك الكرة”.

وأضاف: “المهارة الفردية وحدها لم تعد كافية اليوم، يجب أن تُدمج بالحماس والانضباط والالتزام”.

ورفض أنشيلوتي الكشف عن تشكيله الأساسي لمباراته الأولى كمدرب لمنتخب البرازيل، لكنه حرص على الإشادة بالمواهب الشابة، وتحديدًا إستيفاو لاعب تشيلسي الجديد: “إنه يمتلك موهبة خاصة، يتمتع بالشخصية، وهو لاعب شاب جيد ومتواضع، ويبدو لي في حالة جيدة”.

واختتم: “لكن مع أي لاعب شاب، يجب أن نتحلى بالصبر والحذر، إنه يملك الصفات التي تؤهله ليكون مهمًا جدًا لمستقبل منتخب البرازيل”.

ويلتقي منتخب البرازيل بمنافسيه الإكوادور وباراجواي يومي 6 و11 يونيو الجاري، وتحتل السامبا المركز الرابع في التصفيات ولم تحسم بعد التأهل الرسمي إلى كأس العالم 2026.

