ماذا قال الأهلي لـ أحمد عبد القادر بعد العودة من الإعارة؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الموقف الحالي لـ أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن مصيره لا يزال غير محسوم في ظل الزخم الكبير داخل قائمة المارد الأحمر قبل منافسات كأس العالم للأندية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الخميس: “أحمد عبد القادر ذهب للنادي مرة، اللاعب كان مصابًا وأرسل لي أنه تعافى، لكن واضح أنه لم يكن جاهزًا، والناس في النادي قالوا له: بعد كأس العالم سنجلس ونتكلم”.

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وأشار شوبير إلى أن استمرار عبد القادر في الأهلي غير مؤكد حتى الآن، مضيفًا: “هل أحمد عبد القادر سيستمر أم لا؟ القائمة أصبحت مزدحمة، هو يلعب ناحية اليسار، وهذا المركز أصبح متكدسًا، كما أنه يلعب تحت رأس الحربة، وتوجد نفس المشكلة، لكن أحمد لاعب موهوب ومهم جدًا”.



واختتم حديثه بالتأكيد على أن الموقف لا يزال غير واضح، بعد انتهاء تجربة الإعارة، حيث قال: “ناديه القطري وجه له الشكر، لذلك عاد عبد القادر، ماذا سيحدث؟ لا أحد يعلم الإجابة الآن، لكن الأهلي عنده تحدٍ رهيب في كأس العالم للأندية، ومباراة افتتاحية صعبة جدًا أمام إنتر ميامي”.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية، بشكلها الجديد، وسيلعب في المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويتواجد الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويطمح الفريق الأحمر لتقديم أداء مشرف يليق بتاريخه الكبير في البطولات القارية والعالمية.

