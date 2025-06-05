قائمة الهدافين الدوليين للمنتخبات عبر التاريخ

عدن - ياسمين عبد العظيم - يواصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو تربعه على عرش صدارة الهدافين الدوليين للمنتخبات عبر التاريخ.

وقاد رونالدو منتخب بلاده البرتغال إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية بتسجيله هدف الفوز في مرمى ألمانيا (2-1).

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 137 في مسيرته مع المنتخب البرتغالي متفوقاً بفارق كبير على مطارده المباشر الأرجنتيني ليونيل ميسي (112 هدفا).

وتُشير الإحصائيات والأرقام إلى أن رونالدو سجّل 85 هدفاً مع المنتخب البرتغالي بعد بلوغه سن الـ 30 عاماً.

وتشهد قائمة الهدافين الدوليين مع المنتخبات تواجداً عربياً باسم الهداف الإماراتي علي مبخوت برصيد 85 هدفاً.

من هم الهدافون الدوليون للمنتخبات عبر التاريخ؟

1- كريستيانو رونالدو (البرتغال): 137 هدفاً

2- ليونيل ميسي (الأرجنتين): 112 هدفاً

3- علي دائي (إيران): 108 أهداف

4- سونيل شيتري (الهند): 95 هدفاً

5- مختار دهاري (ماليزيا): 89 هدفا

6- روميلو لوكاكو (بلجيكا): 88 هدفا

7- علي مبخوت (الإمارات): 85 هدفا

8- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا): 85 هدفا

9- فيرينك بوشكاش (المجر): 84 هدفاً