ليفربول يواصل تعنته مع برشلونة بعرقلة مفاوضة لويس دياز

عدن - ياسمين عبد العظيم - رفض نادي ليفربول الإنجليزي بشكل قاطع محاولة برشلونة لفتح باب التفاوض بشأن التعاقد مع نجم الهجوم الدولي الكولومبي لويس دياز، وأبلغ بطل الدوري الإسباني بوضوح أن اللاعب “خارج السوق الصيفي لهذا العام”.

البالغ من العمر 28 عاماً، انضم إلى صفوف الريدز قادماً من بورتو في يناير 2022، بعقد يمتد حتى صيف 2027. لكن لا توجد مؤشرات على وجود نية لدى النادي أو اللاعب في توقيع عقد جديد، ولهذا عاد برشلونة ليسأل عن إمكانية التعاقد معه.

وكشف موقع The Athletic الأميركي أن الوضع الراهن لعقد اللاعب مع ليفربول فتح باب التكهنات بشأن مستقبله.

أضاف المصدر “استغل برشلونة تبقي عامين فقط على انتهاء عقد دياز مع ليفربول، وقام النادي بمحاولة يوم أمس الأربعاء عن طريق الاتصال بمسؤولي وإدارة ليفربول لمناقشة إمكانية ضم الجناح المهاجم الطائر، لكن الرد جاء صارمًا وسريعًا “لا مجال للحديث، دياز جزء أساسي من خطط المدرب آرني سلوت لموسم 2025-2026”.

عودة اهتمام برشلونة

الاهتمام بدياز ليس جديداً، فقد كان هدفاً لبرشلونة ومانشستر سيتي في الصيف الماضي، كما يحظى بإعجاب في الدوري السعودي كذلك.

وقال موقع ذا أتلتيك “رغبة الهلال في التعاقد مع قائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز بمبلغ ضخم، ساعد ليفربول في تقييم سعر دياز بالسوق حالياً”.

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ورغم كل هذا الزخم، لم تصدر أي إشارة من اللاعب تفيد برغبته في الرحيل عن أنفيلد. وإذا لم يتغير هذا الوضع، فإن إدارة ليفربول مستعدة للإبقاء عليه حتى نهاية عقده، الذي تبقى فيه 24 شهراً.

الهيكل الإداري الجديد في النادي، بقيادة المدير الرياضي ريتشارد هيوز والرجل القوي في فينواي سبورتس غروب، مايكل إدواردز، حاولا معالجة ملف تجديد عقد لويس دياز، لكن الأمور لم تتقدم بالشكل المطلوب.

في الوقت الحالي، وبالنظر إلى عمر دياز، فإن الأولوية داخل ليفربول تتمثل في الاستفادة القصوى من خدماته داخل الملعب، حتى ولو رحل مجاناً في نهاية المطاف، إلا إذا جاء عرض قوي يسمح للنادي بالتعاقد مع بديل بنفس الجودة أو أفضل.

* مادة مترجمة من SRMG