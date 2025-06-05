شكرا لاهتمامكم بخبر صوره : رعب في المانيا …! تير شتيغن يلخص المشهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة : في لقطة لا تُنسى من مواجهة البرتغال وألمانيا ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية، قدم النجم الاستثنائي كريستيانو رونالدو مشهدًا يلخص شغفه وقدراته الخارقة. ارتقى الدون لارتفاع لا يُصدق ليقابل إحدى الكرات العالية، في مشهد أثار الذهول والانبهار لدى الجميع.

جسدت هذه اللحظة إعجاب حارس مرمى ألمانيا، تير شتيغن، الذي بدت على ملامحه الدهشة من هذا الأداء غير المتوقع. انتشرت هذه الصورة بشكل واسع حول العالم، مؤكدة أن ما يفعله رونالدو، وهو على مشارف الاعتزال، أمرٌ يكاد يكون خيالياً وغير قابل للتصديق. إنها شهادة حية على إصرار أسطورة كرة القدم على كسر حواجز العمر.