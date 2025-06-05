شكرا لاهتمامكم بخبر تشكيل منتخب السعودية المتوقع اليوم لمباراة البحرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360- استقر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني ل منتخب السعودية ، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام منتخب البحرين، والتي ستقام ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينوي المدرب الفرنسي الاعتماد على صالح الشهري في خط الهجوم بدلًا من عبدالله الحمدان، وجاءت تشكيلة منتخب السعودية المتوقعة ضد البحرين على النحو التالي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي مجرشي

خط الوسط: محمد كنو، مصعب الجوير، علي الحسن

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، وإندونيسيا.