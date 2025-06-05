وكيل خوليان ألفاريز نجم أتلتيكو لا يستبعد انتقاله لبرشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - لم يستبعد وكيل أعمال الأرجنتيني خوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد، انتقاله إلى برشلونة.

ألفاريز انضمّ إلى أتلتيكو مدريد الصيف الماضي من مانشستر سيتي، في مقابل 75 مليون يورو إضافة إلى 15 مليون يورو كحوافز.

اللاعب الملقّب بـ”العنكبوت” تألّق مع نادي العاصمة، إذ سجل 29 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة في 54 مباراة الموسم الماضي.

ويثير المهاجم الأرجنتيني إعجاب برشلونة، لا سيّما أن عقد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي ينتهي عام 2026.

لكن أتلتيكو مدريد أكد مرات رفضه التخلّي عن نجمه، إذ قال رئيسه إنريكي سيريزو ساخراً قبل أيام: “برشلونة مُعجب بخوليان ألفاريز؟ حسناً، أنا معجب جداً بلامين يامال. يبدو أن لدينا الأذواق ذاتها”.

وأضاف: “خوليان لاعب في أتلتيكو. هو لاعبنا وسيبقى كذلك. سيتطوّر في أتلتيكو ويموت رياضياً هنا، لأنه لاعب خُلق من أجلنا”.

خوليان ألفاريز وليونيل ميسي

لكن فرناندو هيدالغو، وكيل أعمال ألفاريز، لم يغلق الباب أمام النادي الكاتالوني، بقوله لبودكاست “Solo para culés” خلال برنامج “El Chiringuito”: “سنرى كيف ستسير المفاوضات. كرة القدم في تبدّل مستمرّ والأمور الجيدة آتية. عليهم التواصل مع النادي، الذي سيُقيّم الوضع، وبعد ذلك ستكون هناك مفاوضات بين الأطراف الثلاثة”.

وأضاف: “أعلم أنهم تلقوا اتصالات كثيرة، ولكن بناءً على حديثي مع الإدارة، فإن موقف أتلتيكو في سوق الانتقالات الحالي هو بقاء خوليان للموسم المقبل”.

وأشار إلى إعجاب اللاعب الأرجنتيني ببرشلونة منذ صغره، متأثراً بمواطنه ليونيل ميسي، قائلاً: “إنه معجب بالأندية الإسبانية، وبمتابعتي مسيرة ليو منذ صغره، لا أعتقد بأن هناك كثيرين من الأرجنتينيين الذين لا يكنّون مشاعر قوية لبرشلونة، لا سيّما نظراً إلى أداء الفريق هذا الموسم”.

هيدالغو تطرّق إلى ثناء علني أبداه لاعبون لبرشلونة إزاء مهاجم أتلتيكو، بقوله: “خوليان ممتنّ جداً لأعضاء كثيرين في برشلونة أشادوا به دوماً، مثل قلب الدفاع باو كوبارسي. هذا الأمر يحفزه، لكنني أكرّر أنه اليوم (في) أتلتيكو، حيث هو سعيد جداً”.