شكرا لاهتمامكم بخبر تشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - سبورت 360- استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة أيمن الرمادي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر.

وينوي الرمادي الدفع بالتونسي سيف الجزيري في خط الهجوم، وجاءت تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم ضد بيراميدز على النحو التالي..

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبدالله السعيد – محمد شحاتة.

يقود الهجوم: مصطفى شلبي – سيف جعفر – سيف الدين الجزيري.

ويدير نهائي كأس مصر، طاقم تحكيم مكون من، محمود بسيوني كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

ومن غرفة الفيديو يقود المباراة حسام عزب ويعاونه أحمد توفيق طلب، بينما يتواجد وائل فرحان كاستشاري لحكام الفيديو لأول مرة في مصر، كما تم تعيين إبراهيم نور الدين مراقبًا للحكام.