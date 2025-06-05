“فرصة عمره”.. كأس العالم للأندية يُحدد مصير لاعب الأهلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن الأزمة الدفاعية التي يُعاني منها النادي الأهلي، خاصة في مركز الظهير الأيسر، مشيرًا إلى أن الفريق لم يعُد يمتلك الأسماء القوية التي اعتاد عليها الجمهور في هذا المركز.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم الخميس: “المشكلة عند الأهلي في الدفاع، دائمًا كنت تعتاد على وجود لاعبين مثل جيلبرتو وسيد معوض ومحمد عمارة ومحمد عبد الوهاب وربيع ياسين وعلي معلول، أسماء رهيبة اعتزلوا من زمن، وآخرهم رحيل الظهير التونسي”.

وتحدث عن الوضع الحالي لمركز الظهير الأيسر داخل الفريق، قائلًا: “كوكا هو الأساسي في مركز الظهير الأيسر الآن، ويحصل على دعم من الجهاز الفني، وهذه معلومة، وأيضًا يوجد كريم الدبيس ويحيى عطية الله”.



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وأضاف عن يحيى عطية الله: “وبالمناسبة، البعض يسأل: لماذا يحيى عطية الله مستمر؟ الأهلي عندما تعاقد معه، كان يعمل حسابًا للقادم، لذلك جعل عقده ينتهي في 30 يوليو بعد نهاية كأس العالم للأندية”.

واختتم: “البعض يسألني: هل يحيى عطية الله مستمر مع الفريق؟ أقول إن لديه فرصة عمره في كأس العالم للأندية، إذا حصل على فرصة وأدى بشكل جيد، الأهلي سيجدد له، وإذا لم يؤدِّ بشكل جيد ولم يحصل على فرصة، فلن يُجدد الأهلي معه”.

