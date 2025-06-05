بعد تحرك ديكو .. ليفربول يرد على برشلونة بشأن مستقبل لويس دياز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رفض نادي ليفربول، الإنجليزي، رسميًا محاولة نادي برشلونة لفتح مفاوضات بشأن التعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز، مؤكدًا بشكل قاطع أن اللاعب ليس معروضًا للبيع.

بحسب تقرير نشره الصحفي ديفيد أورنستين عبر صحيفة The Athletic، فقد تواصل مسؤولو برشلونة، بقيادة المدير الرياضي ديكو، مع نظرائهم في ليفربول أمس الأربعاء للاستفسار عن إمكانية ضم دياز خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن الرد جاء حاسمًا: “لا نية لبيعه”.

يُعد دياز، البالغ من العمر 28 عامًا، من الركائز الأساسية في خطط المدرب آرني سلوت للموسم المقبل، حيث ساهم بشكل بارز في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه الموسم الماضي.