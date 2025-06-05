تطورات اهتمام مانشستر يونايتد بضم غيوكيرس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفاد الصحفي بن جاكوبس أن نادي مانشستر يونايتد يدرس جدياً إمكانية التعاقد مع فيكتور غيوكيرس، نجم سبورتينغ لشبونة، في حال تمكن من تأمين مبلغ 70 مليون يورو المطلوب لضم اللاعب.

وأشار جاكوبس إلى أن الشياطين الحمر سيكونون حريصين على إعادة لمّ شمل غيوكيريس مع المدرب روبن أموريم، الذي دربه سابقًا في سبورتينغ لشبونة.

ويُعتبر الجانب المالي من أكبر التحديات التي تواجه اليونايتد، لكن النادي يعتقد أن نفقات اللاعبين الذين سيغادرون هذا الصيف ستساعد بشكل كبير في تمويل هذه الصفقة.