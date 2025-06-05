شكرا لاهتمامكم بخبر جوارديولا يفتح قلبه: لست عبقريًا.. الفوز دائمًا ممل وموسم مانشستر سيتي لم يكن فاشلاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - فتح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، قلبه في حوار صريح مع وكالة “رويترز”، تحدث فيه عن تفاصيل الموسم الماضي الذي انتهى دون أي لقب، للمرة الأولى منذ عام 2017، وعلق على الضغوط والنجاح والانكسارات التي عاشها في مسيرته.

وسيحاول جوارديولا خلال الميركاتو الصيفي تصحيح مسار مانشستر سيتي في الموسم الجديد، من أجل المنافسة بقوة على جميع البطولات الممكنة محليًا وقاريًا.

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وقال جوارديولا ردًا على وصفه بالعبقري لأنه فاز بالعديد من البطولات: “لا أريد أن أدعي التواضع، بالطبع أنا شخص جيد، لكن العبقري هو من اخترع البنسلين أو الطبيب الذي ينقذ الأرواح، أما أنا؟ عبقري؟ كيف هذا؟”.

ورغم خروجه دون ألقاب، رفض المدرب الإسباني اعتبار الموسم فاشلًا، موضحًا: “السعادة يُحكم عليها بالفوز، النجاح يُقاس بالفوز، والفوز فقط، وهذه مشكلة، لن أقيم نفسي أو فريقي على أساس موسم جيد أو سيئ، ربما كان إنهاء الموسم ثالثًا وعدم الاستسلام أفضل من موسم فزنا فيه بلقب الدوري للمرة الرابعة تواليًا”.

وتابع: “واجهنا الكثير من الصعوبات، التي تفاقمت بسبب الإصابات، والتراخي، وفشلي أنا أيضًا، هناك أسباب عديدة، وربما تكون الخلاصة أن الموسم الماضي كان أفضل، لأننا تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا بعدما كنا على وشك عدم التأهل”.

وفي رسالة تعكس عمق فلسفته التدريبية، شدد جوارديولا: “النجاح هو بعدد المرات التي تنهض فيها بعد السقوط، السقوط ثم النهوض، السقوط مجددًا، ثم النهوض، هذا هو النجاح الحقيقي”.

وأردف: “الفوز دائمًا أمر ممل، من الجميل في تلك الرياضة أن تخسر أحيانًا، لأنك تتعلم حقًا في تلك اللحظات”.

وعن الضغوط المصاحبة لمهنته، قال: “موجودة دائمًا لأنك تخضع للتقييم كل يوم، لكن هذا هو الواقع، لم يُجبرني أحد على هذا العمل، أنا من اخترته، لا يوجد محترف في كرة القدم يفوز دائمًا، لأن هذا ببساطة مستحيل، عليك أن تتقبل، تتحسن، تتعلم، وستكون هناك دروس مفيدة للمستقبل”.

وحول شخصيته التنافسية، كشف: “أريد أن أتألم عندما لا أفوز بالمباريات، أريد أن أشعر بالسوء، أريد أن أنام بشكل سيئ، أريد أن تصيبني الخيبة عندما تسوء الأمور، أريد ذلك”.

واستمر: “عندما أشعر بالغضب، أريد أن يصبح طعامي بلا طعم، لا أحتاج إلى الكثير من الطعام لأنني أحتاج أن أشعر بهذا الغضب، لأنه بخلاف ذلك، ما الفائدة؟ سواء مع الفوز أو الخسارة، نحن في هذا العالم لنعيش تجارب مختلفة”.

وفي سياق الحديث عن نجاحاته، أوضح جوارديولا: “لقد أثبت عبر السنوات أنني جيد، لكن النجاح الذي حققته هو من اختارني، في لحظات معينة، حين كنت أقود ميسي والبقية، وفي تلك الظروف، صنعت فرقًا مذهلة، لكن ربما مدربون آخرون، في التوقيت المناسب، وبنفس الظروف، كان بإمكانهم أن يحققوا الشيء نفسه”.

وعن تطلعاته المستقبلية مع مانشستر سيتي، أشار إلى أن: “اللعب بأسلوب جيد، خلق أجواء إيجابية، روح جماعية متماسكة، محاولة جعل اللاعبين الجدد يمنحونا الطاقة التي نحتاجها للنهوض من جديد، وفي النهاية، يمكننا الفوز بالألقاب”.

