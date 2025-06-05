ثلاثه اسماء دعمت انزاغي من اجل تدريب الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_أحد العوامل التي شجعت المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي على الانتقال لتدريب الهلال والعمل في الدوري السعودي، بالرغم من تلقيه عروضًا أخرى، هو وجود ثلاثة من لاعبيه السابقين الذين سبق أن أشرف على تدريبهم:

ويسلي هويدت (الشباب): المدافع الهولندي كان ضمن صفوف لاتسيو تحت قيادة إنزاغي، وخاض معه 56 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال): لاعب الوسط الصربي تدرب تحت قيادة إنزاغي في لاتسيو، حيث خاض معه 215 مباراة، سجل فيها 44 هدفًا وصنع 38 تمريرة حاسمة.

مارسيلو بروزوفيتش (النصر): متوسط ميدان النصر الكرواتي لعب تحت قيادة إنزاغي في إنتر ميلان، حيث شارك في 88 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى.