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الأسماء المرشحة لتدريب النصر بدلًا من بيولي

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  • الأسماء المرشحة لتدريب النصر بدلًا من بيولي 1/8
  • الأسماء المرشحة لتدريب النصر بدلًا من بيولي 2/8
  • الأسماء المرشحة لتدريب النصر بدلًا من بيولي 3/8
  • الأسماء المرشحة لتدريب النصر بدلًا من بيولي 4/8
  • الأسماء المرشحة لتدريب النصر بدلًا من بيولي 5/8
  • الأسماء المرشحة لتدريب النصر بدلًا من بيولي 6/8
  • الأسماء المرشحة لتدريب النصر بدلًا من بيولي 7/8
  • الأسماء المرشحة لتدريب النصر بدلًا من بيولي 8/8

شكرا لاهتمامكم بخبر الأسماء المرشحة لتدريب النصر بدلًا من بيولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_ تتوقع وسائل الإعلام إقالة نادي النصر للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، والبحث عن مدرب عالمي جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

أبرز المرشحين، وفقًا للنقاد والمحللين هم :

1_مورينيو مدرب فنربخشة التركي يُعرف بسجله الحافل بالألقاب مع أندية أوروبية كبرى.

2_بالادينو مدرب فيورنتينا السابق، يُعتبر من المدربين الصاعدين في أوروبا.

3_زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق: أسطورة ريال مدريد كلاعب ومدرب، حقق نجاحات باهرة كمدير فني.

4_تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة: يمتلك رؤية تكتيكية حديثة.

5_غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا السابق ، له خبرة دولية واسعة.

6_كونسيساو مدرب ميلان السابق، له خبرة دولية واسعة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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