شكرا لاهتمامكم بخبر الأسماء المرشحة لتدريب النصر بدلًا من بيولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_ تتوقع وسائل الإعلام إقالة نادي النصر للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، والبحث عن مدرب عالمي جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

أبرز المرشحين، وفقًا للنقاد والمحللين هم :

1_مورينيو مدرب فنربخشة التركي يُعرف بسجله الحافل بالألقاب مع أندية أوروبية كبرى.

2_بالادينو مدرب فيورنتينا السابق، يُعتبر من المدربين الصاعدين في أوروبا.

3_زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق: أسطورة ريال مدريد كلاعب ومدرب، حقق نجاحات باهرة كمدير فني.

4_تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة: يمتلك رؤية تكتيكية حديثة.

5_غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا السابق ، له خبرة دولية واسعة.

6_كونسيساو مدرب ميلان السابق، له خبرة دولية واسعة.