- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لاهتمامكم بخبر الأسماء المرشحة لتدريب النصر بدلًا من بيولي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_ تتوقع وسائل الإعلام إقالة نادي النصر للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، والبحث عن مدرب عالمي جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
أبرز المرشحين، وفقًا للنقاد والمحللين هم :
1_مورينيو مدرب فنربخشة التركي يُعرف بسجله الحافل بالألقاب مع أندية أوروبية كبرى.
2_بالادينو مدرب فيورنتينا السابق، يُعتبر من المدربين الصاعدين في أوروبا.
3_زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق: أسطورة ريال مدريد كلاعب ومدرب، حقق نجاحات باهرة كمدير فني.
4_تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لبرشلونة: يمتلك رؤية تكتيكية حديثة.
5_غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا السابق ، له خبرة دولية واسعة.
6_كونسيساو مدرب ميلان السابق، له خبرة دولية واسعة.