شوبير يحذر الجماهير بشأن تشكيل الأهلي في كأس العالم للأندية.. ويؤكد: ستحدث خلافات

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق الإعلامي أحمد شوبير على الحديث المتزايد عن تشكيل الأهلي المتوقع في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، مشددًا على ضرورة منح المدير الفني الجديد الفرصة الكاملة للتعرف على الفريق واتخاذ قراراته بحرية.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم الخميس: “الناس بدأت تتكلم عن تشكيل الأهلي في كأس العالم للأندية، احذروا، المدير الفني الجديد مازال لم يضع يده على الفريق بالكامل، بالفعل أجرى أكثر من تدريب، لكنهم ليسوا كافيين لبطولة مثل هذه البطولة”.

وأضاف: “أنا لا أبرر ولا أمنحه أعذارًا، طالما تولى المسؤولية فهو مسؤول أمام جماهير الأهلي والجماهير المصرية، الجماهير العاقلة ستشجع الأهلي، وهناك ناس لن تُحب أن تشجع الفريق، وبالتالي أنت لا تقدر على الضغط عليهم، كل واحد حر في الفريق الذي يشجعه”.



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وواصل: “لكن ظروف تولي خوسيه ريبييرو تدريب الأهلي في هذا التوقيت صعبة جدًا، لكن التغيير كان حتميًا، وجود عماد النحاس ومحمد يوسف يُسهلان له المهمة، خاصة أن يوسف يختلف عن محمد رمضان المدير الرياضي السابق، لأن الأخير لم يكن مديرًا فنيًا ويوسف في الأصل مدير فني”.

واختتم: “أتصور أن الناس لا تتكلم كثيرًا في التشكيل، دعوا الرجل هو من يختار، بالتأكيد ستكون هناك خلافات في وجهات النظر حول من يشارك ومن لا يشارك، الناس أحيانًا تضع أنفسها مدربين، هذا أمر يحدث بشكل طبيعي، لكن اعطوا الرجل فرصة، وعماد النحاس سيساعده، والأهلي أمامه تحد أكثر من صعب في هذه البطولة”.

