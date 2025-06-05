الدوري السعودي إنتقل للمرحلة الثالثة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_ بدأت خطة تطوير الدوري السعودي في صيف 2023 بهدف تحويله لدوري عالمي يجذب كبار النجوم، تزامنًا مع استعداد المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.

انطلقت المرحلة الأولى بصفقة ضخمة مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، لتكشف للعالم عن حجم المشروع. تبعتها المرحلة الثانية بتعاقدات قوية مع العديد من النجوم الكبار والمدربين المعروفين.

الآن، وصل المشروع للمرحلة الثالثة، وهي استقطاب مدربي الصف الأول، والدليل على ذلك التعاقد مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي ليؤكد تنامي المشروع وسرعة خطواته نحو تحقيق رؤيته النهائية، بتحويل دوري روشن لأحد أقوى الدوريات عالميًا، مع استمرار جذب المزيد من النجوم، لاعبين ومدربين وإداريين.