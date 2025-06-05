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نجم جديد من الدوري الإيطالي على رادار الهلال

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_كشفت تقارير عن إستهداف الهلال لضم النجم الكاميروني فرانك زامبو أنغيسا (29 عامًا) من نابولي، بناءً على توصية المدرب الجديد سيموني إنزاغي .

أنغيسا، الفائز بالدوري الإيطالي مرتين، خاض 37 مباراة الموسم الماضي مسجلًا 6 أهداف وصانعًا 5 آخرين وفي حال إتمام الصفقة سيشكل إضافة قوية لخط وسط الهلال بجانب نيفيز وسافيتش، ليكون ثلاثي يجمع بين المهارة والعمل البدني. السؤال هو: هل تتم الصفقة قريبًا؟

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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