نجم جديد من الدوري الإيطالي على رادار الهلال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_كشفت تقارير عن إستهداف الهلال لضم النجم الكاميروني فرانك زامبو أنغيسا (29 عامًا) من نابولي، بناءً على توصية المدرب الجديد سيموني إنزاغي .

أنغيسا، الفائز بالدوري الإيطالي مرتين، خاض 37 مباراة الموسم الماضي مسجلًا 6 أهداف وصانعًا 5 آخرين وفي حال إتمام الصفقة سيشكل إضافة قوية لخط وسط الهلال بجانب نيفيز وسافيتش، ليكون ثلاثي يجمع بين المهارة والعمل البدني. السؤال هو: هل تتم الصفقة قريبًا؟