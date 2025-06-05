شكرا لاهتمامكم بخبر من سيكون بديل فيغا في الأهلي ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة_ توصل الأهلي وبورتو إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال لاعب الوسط الإسباني غابري فيغا إلى صفوف الفريق البرتغالي وسيجري اللاعب الفحوصات الطبية تمهيدًا للتوقيع الرسمي .

اللاعب خاض رفقة بطل دوري أبطال آسيا للنخبة 44 مباراة الموسم الماضي سجل فيها 7 أهداف وصنع 5 آخرين ومن المؤكد قيام الأهلي بالتعاقد مع لاعب آخر في وسط الملعب قريبا لتعويض رحيل فيغا .

الأسماء الأقرب للإختيار من ضمنها بحسب رؤية النقاد والمحللين هي :

1_دي باول لاعب أتلتيكو مدريد … لعب 50 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع 10 آخرين …31 عاما

2_توماس بارتي لاعب آرسنال.…. لعب الموسم الماضي52 مباراة سجل4 أهداف وصنع 3 آخرين …31 عاما

3_برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل… لعب47 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 8 آخرين ….27 عاما

4_غوريتسكا لاعب بايرن ميونخ … لعب هذا الموسم 40 مباراة سجل فيها 5 أهداف وصنع هدفين…30 عاما

فمن منهم سينجح الأهلي في ضمه الفترة المقبلة ؟