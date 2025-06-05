شكرا لاهتمامكم بخبر إنزاغي: الهلال فرصة عظيمة في مسيرتي وإحراز الألقاب هو الأهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعهّد الإيطالي سيموني إنزاغي المدرب الجديد للهلال السعودي، بتقديم كرة قدم ممتعة وإحراز ألقاب مع الفريق.

إنزاغي وقّع الأربعاء عقداً لعامين مع الهلال، وسيقوده في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، بين 14 يونيو و13 يوليو.

وأوقعت القرعة النادي السعودي في المجموعة الثامنة، مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورغ. وسيفتتح مبارياته في البطولة، بلقاء النادي الإسباني في 18 يونيو.

ريال مدريد وتشابي ألونسو

خلال مقابلة مع موقع النادي، وصف إنزاغي كأس العالم للأندية بأنها “بطولة مرموقة”، مضيفاً: “سأحاول التعرّف على الفريق بأفضل طريقة ممكنة”.

وتحدث عن مواجهة ريال مدريد ومدربه الجديد تشابي ألونسو، قائلاً: “بالتأكيد سيكون تحدياً كبيراً عندما نواجههما. سبق أن واجهت ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أثناء تدريبي إنتر ميلان. كذلك واجهت تشابي ألونسو خلال تدريبه باير ليفركوزن. سنواجه فريقاً كبيراً وسنبذل قصارى جهدنا”.

“أعرف الهلال جيداً”

إنزاغي تطرّق إلى انتقاله للدوري السعودي، قائلاً: “بالنسبة إليّ، يُعتبر الهلال فرصة عظيمة في مسيرتي. أعرف الهلال جيداً، نتيجة متابعتي المستمرة لكرة القدم العربية، خصوصاً بعد زياراتي السابقة إلى المملكة خلال إشرافي على لاتسيو وإنتر ميلان”.

وتابع: “أهدافي مع الهلال واضحة، وهي إحراز ألقاب وتقديم كرة قدم ممتعة، وتطبيق أسلوبي… إحراز ألقاب هو الأمر الأكثر أهمية”.

وزاد: “اللاعب الذي سيبذل كل طاقته في الملعب سيكون عاملاً مساعداً لانتصار الهلال في المباريات”.

سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش

المدرب الإيطالي تطرّق إلى لاعب الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي درّبه سابقاً في لاتسيو، قائلاً: “أتابع الهلال بتعاطف كبير، لأن سافيتش يلعب مع الفريق. سبق أن درّبته في لاتسيو… سيكون إضافة قوية، إذ أنه ليس لاعباً متميّزاً فحسب، بل يتمتع أيضاً بشخصية رائعة، وسأكون سعيداً بالإشراف على تدريبه مجدداً”.

تاريخ الهلال

المدرب الإيطالي كشف أنه اطّلع على تاريخ الهلال، ممّا دفعه إلى خوض تجربة جديدة خارج إيطاليا. واعتبر أن الحضور الدائم لجمهور النادي في الملعب يعكس الشعبية الجارفة للهلال.

وأضاف: “لديّ رغبة في تعلّم ثقافات جديدة، وخوض التجربة هنا في المملكة يُعدّ امتيازاً كبيراً”.

كذلك رأى أن المملكة العربية السعودية تشهد نقلة نوعية في القطاع الرياضي، عبر تعزيز الأندية بلاعبين ومدربين أجانب “شكّلوا إضافة ذات جودة عالية للفرق”، إضافة إلى تطوّر اللاعبين المحليين.

وقال: “كرة القدم تتطوّر أكثر فأكثر في المملكة. هناك فرق كثيرة، مثل الهلال، النصر والاتحاد”.

وأعرب عن تقديره لمشجعي إنتر ميلان، مشدداً على أن علاقته بهم ستبقى متميّزة. وأضاف: “لديّ الكثير من الذكريات الجميلة معهم. عاملوني بأفضل طريقة ممكنة خلال السنوات الأربع التي قضيتها في إنتر ميلان”.

وتابع: “الآن وصلنا إلى نهاية الطريق، ولكن سيبقى الاحترام والحب المتبادل بيننا إلى الأبد”.