كاريراس في انتظار الخطوة الأخيرة للانتقال لريال مدريد!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أكد الصحفي “ماتيو موريتو” أن ناديا ريال مدريد وبنفيكا في مفاوضات مستمرة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال الظهير الإسباني ألفارو كاريراس، في ظل رغبة النادي الملكي في حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة حيث أن المحادثات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي.

حسب نفس المصدر، فإن كاريراس ينتظر حسم التفاصيل النهائية بين الناديين، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد ، آملًا في أن تكون أولى مشاركاته بقميص الميرينغي في مونديال الأندية.

الإسباني سجل 4 أهداف و قدم 4 تمريرات حاسمة خلال 50 مباراة مع بنفيكا الموسم الماضي.