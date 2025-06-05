ماستانتونو يركب قطار ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أطلق ريال مدريد حملة للتعاقد مع النجم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 45 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يتمسك به نادي ريفر بليت.

عادةً ما يشهد سوق الانتقالات تحركات مفاجئة وغير متوقعة، تعكس قوة الأندية أو تستجيب لاحتياجاتها في ظل تعثرات سابقة؛ هذا ما يحدث في هذه الفترة ، التي أنشأتها الفيفا لتتماشى مع كأس العالم للأندية، حيث يلعب ريال مدريد دور البطولة.

هذا وقد أشار الإعلامي خوسبه فيليكس دياز إلى أنه قبل عام كان ماستانتونو قريبًا جدًا من الانضمام للملكي، لكن خلافات مع وكلائه وزيادة قيمة الشرط الجزائي من 15 إلى 45 مليون يورو أغلقا باب الصفقة ، قبل أن يعود الاهتمام من جديد قبل ثلاثة أسابيع، حين زار ممثلو اللاعب مدريد بموقف مختلف تمامًا عن العام الماضي ، من رفض قاطع تحول الموقف إلى تردد منطقي، مدفوعًا بما يقدمه فرانكو البالغ من العمر 17 عامًا على أرضية الملعب.

بعد نقاش داخلي، تحرك ريال مدريد بنفس الطريقة التي اعتمدها في صفقة غولر قبل عامين، حيث سافر جوني كالافات إلى بوينس آيرس لإقناع اللاعب.

دياز أشار إلى أن باريس لن يقف مكتوف اليدين، حيث أن خسارة لاعب، خصوصًا لصالح ريال مدريد لن تمر مرور الكرام على الخليفي ، لكن المشكلة أن ماستانتونو عبّر عن رغبته الواضحة في ارتداء القميص الأبيض.

وبالنهاية أوضح صحفي ” الماركا ” أنه عندما تتحرك أندية بحجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان من أجل لاعب، فإن من يفوز بالصفقة لا يحصل فقط على موهبة واعدة، بل يُسجّل أيضًا انتصارًا إداريًا ومعنويًا على خصمه.