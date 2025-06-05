سر البقع الخضراء على قمصان لاعبي الريال!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بعد الانتقادات التي وجهها بيب غوارديولا الموسم الماضي لأرضية ملعب سانتياغو برنابيو، والتي لم ترُق لمسؤولي ريال مدريد، تحرك النادي الملكي سريعًا لمعالجة المشكلة بشكل جذري، وأطلق مشروعًا مبتكرًا لتقديم واحدة من أفضل أرضيات الملاعب في العالم خلال موسم 2024/25.

المشروع الجديد شمل استخدام تقنية حديثة تُعرف بالعشب الهجين، يتم من خلالها تقسيم أرضية الملعب إلى 6 صواني ضخمة تُنقل وتُخزن في “الهايبوجم” تحت الأرض باستخدام نظام هيدروليكي متطور، حيث تُوفّر ظروف إضاءة وحرارة ورطوبة دقيقة تحاكي الطبيعة لضمان أفضل نمو للعشب.

ومع أن حالة العشب هذا الموسم كانت ممتازة، فقد أثارت بقع خضراء ظهرت على قمصان اللاعبين خلال بعض المباريات جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع البعض للحديث عن طلاء يُستخدم لإخفاء العيوب لكن الحقيقة أن هذا الطلاء يُستخدم فقط لتجميل المفاصل بين ألواح العشب، ويُطبق قبل كل مباراة ويستمر مفعوله 4 إلى 5 ساعات فقط، دون أي ضرر على اللاعبين.

مارك فيركامن، المدير العام لشركة GrassMax Systems، أوضح أن العشب المستخدم ليس اصطناعيًا، بل هو مزيج من الطبيعي والهجين لتوفير أفضل أداء وراحة نفسية للاعبين.

المشروع لم يتوقف عند ملعب البرنابيو، بل امتد ليشمل ملاعب التدريبات في فالديبيباس، لضمان التدريب في نفس ظروف المباريات الرسمية، مع خطط لتوسيع النظام ليشمل ملاعب إضافية في الصيف.