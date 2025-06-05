شكرا لاهتمامكم بخبر دي لا فوينتي يرد على ديشان ويكشف عن مرشحيه للكرة الذهبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - رد لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا على نظيره ديدييه ديشان مدرب فرنسا بشأن الجدل حول الكرة الذهبية.

وتحدث دي لافوينتي في مؤتمر صحفي رفقة نجم وسط برشلونة بيدري غونزاليس قبل المواجهة النارية المرتقبة أمام فرنسا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، للكشف عن طرف النهائي الثاني بعد تأهل البرتغال على حساب ألمانيا.

بدأ دي لافوينتي كلامه بالحديث عن فابيان رويز المتوج رفقة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، فأكد أن فابيان “سعيد جداً وجاهز للعب” رغم انشغاله بالاحتفالات في الأيام الماضية.

وأضاف: “فابيان سعيد وراض جداً، إنه في حالة ممتازة للعب، الاحتفال كان له أثر إيجابي على اللاعب”.

وحول ترشيح إسبانيا للفوز بالبطولة مجدداً، أجاب: “في نصف نهائي دوري الأمم، لدينا 3 منتخبات توجت بكأس العالم ومنتخب نال بطولة أوروبا، المباريات بين هذه المنتخبات تُحسم بتفاصيل صغيرة، لأنها متكافئة للغاية”.

وأعرب دي لا فوينتي عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى ألمانيا التي توج فيها بلقب يورو 2024.

وتابع: “كانت فترة رائعة، كل شيء إيجابي ونشعر باحترام الجماهير الألمانية، نحن سعداء باللعب هنا مرة أخرى، ومتحمسون لإظهار القوة الكروية لمنتخب إسبانيا”.

صوتي لأي لاعب إسباني

لم يفوت الصحفيون الفرصة لسؤال مدرب إسبانيا عن مرشحه للكرة الذهبية، تماما مثلما فعلوا مع ديدييه ديشان مدرب فرنسا.

وردّ دي لا فوينتي: “سأصوت للامين يامال، رفقة فابيان رويز وبيدري، بالنسبة لي هم الأفضل، كلهم يمتلكون ما يجعلهم مرشحين لنيل الجائزة، سأصوت لأي لاعب إسباني مرشح”.

“سأصوت لـ يامال، رفقة فابيان رويز وبيدري، بالنسبة لي هم الأفضل” دي لا فوينتي

وأكد مدرب “لاروخا” أنه يعطي الأفضلية للاعبين ذوي الجودة، كونها المعيار الأبرز بالنسبة إليه، موضحاً: “أحب اللاعبين الرائعين مثل كرويف ومارادونا وبيليه وميسي، أعطي الأولوية لقدرات اللاعب وجودته”.

وأضاف: “أنا معجب بالكرة التي يقدمها يامال وأتوقع له مستقبلاً زاهراً”.

وعكس مدربه، رفض بيدري الإدلاء برأيه حول المرشح للكرة الذهبية وقال: “أهم شيء الآن هو المنتخب، يشرفني أن أكون حاضراً في بعض النقاشات، سأحتفظ بصوتي لوقت لاحق”.

وواصل: “لا أهتم كثيراً بالجوائز الفردية، منذ فوز رودري أصبحت هذه الجائزة مختلفة، الألقاب مع المنتخب الوطني مهمة جداً وأتمنى أن أحقق نتائج جيدة”.

وحول إيقاف كيليان مبابي الذي واجهه كثيراً في الكلاسيكو هذا الموسم، قال: “من الصعب جداً إيجاد الحل أمامه، اللاعبون الجيدون يبتكرون حلولاً لإيذائك، سيكون إيقافه صعباً للغاية لأنه من أفضل لاعبي العالم”.