تشكيلة إسبانيا المتوقعة أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - يواجه المنتخب الإسباني تحدياً قوياً عندما يلتقي بنظيره الفرنسي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث يسعى لتأكيد الأفضلية التاريخية في المواجهات المباشرة، وخاصة في آخر 10 مباريات التي حقّق خلالها 6 انتصارات، مقابل 3 لفرنسا وتعادل واحد.

وبلغت “لاروخا” الدور نصف النهائي للمرة الثالثة توالياً في دوري الأمم الأوروبية. وستكون هذه المباراة تكرار لمواجهة المنتخبين في نهائي نسخة 2020-2021 حين فازت “الديوك” بهدفين مقابل هدف.

قالت صحيفة “إل كونفيدونثيال” الإسبانية، إن لويس دي لافوينتي لم يحسم قراره بشأن مشاركة بيدري في نفس مركزه مع برشلونة كلاعب ارتكاز محوري، أم سيمنحه المزيد من الصلاحيات الهجومية رغم وجود داني أولمو.

هناك إشكالية أخرى تتعلق بمركز الظهير الأيمن. لم يحدد المدرب بعد اللاعب الذي سيبدأ أساسياً في ظل المنافسة بين بيدرو بورو وأوسكار مينغويزا.

ويواجه مدرب بطل أوروبا مشكلة أكثر تعقيدا في مركز قلب الدفاع في ظل تألق الثلاثي دين هويسن باو كوبارسي وروبين لو نورماند، وسيكون دي لافوينتي مطالباً باستبعاد أحدهم من التشكيل الأساسي.

التشكيلة المحتملة لمنتخب إسبانيا أمام فرنسا:

حارس المرمى: أوناي سيمون.

الدفاع: باو كوبارسي، لو نورماند، بيدرو بورو، مارك كوكوريا.

الوسط: بيدري، فابيان رويز، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز، ألفارو موراتا.