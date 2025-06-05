مارتينيز مدرب البرتغال يتغنى بلاعبيه بعد الفوز على ألمانيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - تغنى روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال بلاعبيه بعد الفوز على ألمانيا والتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية اليوم الأربعاء.

وقلبت البرتغال تأخرها إلى فوز 2-1، لتحقق فوزها الأول على ألمانيا في 25 عاماً، كما أنه الأول له على الأراضي الألمانية منذ 1985.

وتلعب البرتغال في النهائي يوم الأحد مع الفائز من مواجهة فرنسا وإسبانيا بطلة أوروبا.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي: “نريد الاستمتاع بالفوز، لأننا حققنا فوزنا الأول على ألمانيا منذ سنين. الفريق كان مذهلاً من الناحية الخططية، والتزامنا أثمر عن هذا الفوز، هذا انتصار للعب الجماعي”.

وأضاف “يجب عليك تقديم الكثير إذا أردت أن تكون نداً لألمانيا، وكان يمكننا الاستفادة أكثر من استحواذنا على الكرة، فالمساحات كانت موجودة، لكننا لم نستفد منها بالشكل الأمثل”.

وتابع “المهم أن نكون منافسين، ونحن بحاجة إلى المرونة للاستفادة من الإمكانات الفردية للاعبين. الآن نحن بحاجة إلى التعافي وتحليل المباراة، ونريد أداءً مثل هذا (يوم الأحد)”.