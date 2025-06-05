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ماذا قال أنشيلوتي عن فينيسيوس؟

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن نجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور، مؤكدًا أنه جاهز تمامًا لتقديم مستوى كبير مع منتخب بلاده.

وقال أنشيلوتي: “سترون قريبًا أفضل نسخة من فينيسيوس هنا مع البرازيل، تمامًا كما كان يفعل مع الريال.”

وأضاف: “هو جاهز ومتحفز للغاية.”

وتأتي تلك التصريحات قبل أول مواجهة سيقود فيها أنشيلوتي منتخب السيليساو والتي ستكون أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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