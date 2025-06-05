ليفربول يعرقل انتقال دياز لبرشلونة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف فابريزيو رومانو أن ليفربول لا يخطط لبيع الجناح الكولومبي لويس دياز مقابل مبلغ يتراوح بين 40 و45 مليون يورو، مؤكدًا أن هذه الأرقام “بعيدة تمامًا عن الواقع”.

وأوضح رومانو أن نادي النصر السعودي يضع دياز ضمن خططه هذا الصيف، ويستعد للتقدم بعرض رسمي للنادي الإنجليزي من أجل ضم اللاعب، كما أشار إلى أن برشلونة مهتم بدياز، لكن التعاقد معه يبدو معقدًا جدًا من الناحية المالية في الوقت الحالي.

رومانو أكد أن ليفربول سعيد باستمرار دياز، ولا ينوي بيعه ما لم يتلق عرضًا قويًا يليق بقيمة اللاعب في السوق وبأن رغبة الكولومبي في ارتداء قميص البلوغرانا لن تكون عاملًا مؤثرًا لأنه سيتوجب على النادي الكتالوني دفع 80 مليون يورو لحسم الصفقة لصالحه.