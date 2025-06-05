بعد التقارير الأخيرة ..هل تحدث المفاجأة وينتقل غارسيا للدوري الإنجليزي؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي الإسباني كيكي ايغليسياس أن إدارة إسبانيول تشعر بخيبة أمل تجاه حارس مرماها خوان غارسيا، بعدما أخبر زملاءه في غرفة الملابس بأنه قرر الانتقال إلى الدوري الإنجليزي .

وبحسب إيغليسياس، فإن الحارس أخبر المقربين منه بأنه سينضم إلى نيوكاسل أو نادٍ آخر لا يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وبعد ظهور أنباء عن اهتمام برشلونة بخدماته، طُرح عليه السؤال مجددًا، ليؤكد مرة أخرى أن خياره الأول هو البريميرليغ، وأنه الوجهة المفضلة له هذا الصيف.