إنزاغي يعلق على مواجهة الهلال أمام ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال، عن مواجهة ريال مدريد المرتقبة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

إنزاغي أكد أن اللقاء يمثل تحديًا كبيرًا للزعيم، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-“بطولة كأس العالم للأندية بطولة مرموقة، وسأسعى للتعرف على الفريق بأفضل شكل ممكن في أقرب وقت”.

-“هناك شغف كبير من الجميع داخل النادي للمشاركة في هذه البطولة المهمة”.

-“مواجهة ريال مدريد تمثل تحديًا كبيرًا. سبق لي أن واجهتهم في دوري أبطال أوروبا عندما كنت مدربًا لإنتر ميلان، ونعرف جيدًا حجم الفريق الذي سنلعب أمامه”.

-” سنواجه فريقًا كبيرًا، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل ما لدينا”.

-“أهدافي مع الهلال واضحة؛ الفوز بالألقاب وتقديم كرة قدم ممتعة تعتمد على السرعة، الشدة، والإصرار. سأطبق طريقتي في اللعب، وسنصبح فريقًا يمتلك كل المقومات المطلوبة للنجاح”.