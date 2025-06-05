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شكرا لاهتمامكم بخبر ماذا قدم رونالدو ضد ألمانيا؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال على تقييم 8.4/10 في فوز بلاده على ألمانيا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأووربية.
فيما يلي أرقام رونالدو بالمباراة:
الدقيقة 89
الأهداف 1
الصناعة 0
الأهداف المتوقعة 1.5
إجمالي التسديدات 7
التسديدات على المرمى 2
الأهداف المتوقعة على المرمى 0.73
التسديدات خارج المرمى 3
إضاعة فرص كبيرة 1
حالات التسلل 0
صناعة أهداف متوقعة 0.11
صناعة فرص 1
فرص خطيرة 1
التمريرات لداخل الثلث الأخير 1
التمريرات الخلفية 5
التمريرات الصحيحة 13 / 15 (87%)
اللمسات 28
الأخطاء التي حصل عليها 2
الفرص الكبيرة التي سُجّلت 1
الأخطاء المرتكبة 1
فقدان الاستحواذ 3
تمت مرواغته 0
التسديدات التي تم اعتراضها 2
تشتيت الكرات 1
الاعتراضات 1
استعادة الكرة 1