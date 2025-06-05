ماذا قدم رونالدو ضد ألمانيا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال على تقييم 8.4/10 في فوز بلاده على ألمانيا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأووربية.

فيما يلي أرقام رونالدو بالمباراة:

الدقيقة 89

الأهداف 1

الصناعة 0

الأهداف المتوقعة 1.5

إجمالي التسديدات 7

التسديدات على المرمى 2

الأهداف المتوقعة على المرمى 0.73

التسديدات خارج المرمى 3

إضاعة فرص كبيرة 1

حالات التسلل 0

صناعة أهداف متوقعة 0.11

صناعة فرص 1

فرص خطيرة 1

التمريرات لداخل الثلث الأخير 1

التمريرات الخلفية 5

التمريرات الصحيحة 13 / 15 (87%)

اللمسات 28

الأخطاء التي حصل عليها 2

الفرص الكبيرة التي سُجّلت 1

الأخطاء المرتكبة 1

فقدان الاستحواذ 3

تمت مرواغته 0

التسديدات التي تم اعتراضها 2

تشتيت الكرات 1

الاعتراضات 1

استعادة الكرة 1