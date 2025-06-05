رينارد: لا خيار أمامنا سوى الفوز أمام البحرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب البحرين، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

رينارد أكد أن المواجهة مصيرية، مشددًا على جاهزية لاعبيه ورغبتهم في تحقيق الفوز، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-“المنتخب البحريني خصم قوي، وسبق أن واجهته ثلاث مرات في بطولات الخليج، لكن هذه المرة ستكون مختلفة”.

-“استعداداتنا تسير بشكل جيد، ورؤيتنا تغيرت. جميع اللاعبين شاركوا مؤخرًا وهم في جاهزية عالية”.

-“نحن الآن في المركز الثالث، ونُدرك حجم المسؤولية، ولا نملك خيارًا سوى الفوز في المباراتين الأخيرتين.”.

-“أعتقد أننا محظوظون بدخول المباراة ونحن على دراية بنتيجة لقاء اليابان وأستراليا، وسأربط رسالتي الأخيرة للاعبين بتلك النتيجة”.

-“في نهاية موسم طويل ومرهق، من المهم جدًا التركيز على الجوانب البدنية والنفسية. لدينا لاعبون حققوا إنجازات مع أنديتهم، مثل الأهلي والاتحاد، ومعنوياتهم مرتفعة، ويعرفون جيدًا أن الجماهير تتطلع للتأهل إلى كأس العالم”.