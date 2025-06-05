شكوك حول مشاركة الشنقيطي مع الأخضر أمام البحرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية، عن وجود شكوك حول إمكانية لحاق مهند الشنقيطي، لاعب المنتخب السعودي، بمواجهة البحرين المرتقبة.

الشنقيطي يواصل غيابه عن التدريبات الجماعية، مكتفيًا بتنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، ما يثير التساؤلات حول جاهزيته للمشاركة.

الأخضر أنهى تحضيراته لمواجهة منتخب البحرين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.