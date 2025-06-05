مجرشي يوجه رسالة لجماهير المنتخب السعودي قبل مواجهة البحرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث علي مجرشي لاعب المنتخب السعودي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام منتخب البحرين، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مجرشي أكد أن التحضيرات تسير بشكل جيد قبل المواجهة المرتقبة، موجّهًا رسالة خاصة إلى جماهير الأخضر، وذلك خلال تصري صحيفة، حيث قال:

-“التحضيرات على مستوى عالٍ، وبإذن الله نحقق الثلاث نقاط ونعود بها إلى السعودية”.

-“لا يمكننا الاستغناء عن دعم جماهيرنا، وننتظرهم في المدرجات لمساندتنا كما عوّدونا دائمًا”.

-“الأخضر يملك مجموعة قوية، واختيارات المدرب جاءت بناءً على الجاهزية، ونحن عازمون على تقديم أداء إيجابي وتحقيق نتائج تليق باسم المنتخب”.