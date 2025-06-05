أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ يحيى هاجر

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ يحيى هاجر
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ يحيى صالح مصلح هاجر، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وعبّر الأمين العام في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ يزيد يحيى صالح هاجر وإخوانه وكافة آل هاجر بمديرية جبل يزيد محافظة عمران، عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام.
وأشاد أمين عام المؤتمر، بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد مشائخ مديرية جبل يزيد، وأحد الشخصيات المؤتمرية والإجتماعية البارزة المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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