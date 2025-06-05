أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يستهدف مطار اللد في يافا

سلاح الجو اليمني يستهدف مطار اللد في يافاأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية العسكرية التي نفذها سلاح الجو المسير بطائرتين مسيرتين نوع يافا، حققت هدفها بنجاح بفضل الله.

وأشارت إلى أنه "وبينما حجاج بيت الله تعالى يستعدون للوقوف في عرفة مهللين ومكبرين، يستمر نزيف دم إخوانهم وإخواننا في غزة الحبيبة، دون نصير أو مغيث من أبناء الأمة الإسلامية، رغم القدرة والمقدرة على إيقاف هذه المجزرة التي لم يشهد لها العالم مثيلا".

وأكد البيان أن اليمن –بعون الله تعالى- مستمر في تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وعلى كافة شعوب وبلدان الأمة تأدية هذا الواجب وترك التخاذل والتواكل والتقاعس والعمالة، فلا بارك الله في أمة تركت واجباتها وتخلت عن مسؤولياتها واستسلمت لعدوها رغم ما تمتلكه من قدرات وما بحوزتها من إمكانات.

كما أكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها ضد العدو الصهيوني المجرم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.