أخبار اليمن : الاحتلال يفرج عن 9 أسرى من غزة

الاحتلال يفرج عن 9 أسرى من غزةأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن 9 أسرى فلسطينيين، بينهم سيدة وطفل من قطاع غزة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إنها "يسرت إطلاق سراح تسعة معتقلين، بينهم سيدة، ونقلهم من نقطة عبور كيسوفيم شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وسهلت تواصلهم مع عائلاتهم ولم شملهم".

وأوضحت المنظمة أن فرقها تعمل على إيصال المفرج عنهم إلى المستشفيات في قطاع غزة بالتنسيق مع وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية، وتزويدهم ببعض الملابس ومستلزمات النظافة الشخصية، مشيرةً إلى إتاحة الفرصة لهم لاستخدام الهواتف للتواصل مع ذويهم.

وفيما يتعلق بجهود الرصد، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها "تواصل مساعيها لاستئناف زيارات مندوبيها لأماكن الاحتجاز الإسرائيلية والاطلاع على ظروف اعتقال المعتقلين الفلسطينيين، ونقل المعلومات إلى ذويهم".

وجاء هذا الإفراج بالتزامن مع إعلان سابق لمكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، الذي ذكر في بيان، الأربعاء، أن "ثمانية أسرى أُفرج عنهم من سجون الاحتلال وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة".

وبحسب قائمة الأسرى المفرج عنهم، شملت الأسماء طفلاً وسيدة.