ماذا قال مدرب البحرين قبل مواجهة الأخضر؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث الكرواتي دراجان تالايتش مدرب منتخب البحرين، قبل مواجهة المنتخب السعودي، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تالايتش شدد على أهمية المواجهة المرتقبة، مؤكدًا احترامه الكبير للأخضر، وثقته في قدرات لاعبيه، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-“المباراة مهمة للغاية، وكلا المنتخبين تحت الضغط. السعودية تملك إمكانيات كبيرة، وأكن لها كامل الاحترام”.

-“أنا مؤمن بإمكانات لاعبي فريقي. نعرف هدفنا، وسنلعب 11 ضد 11، وثقتنا كبيرة في قدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية”.

-“نركّز فقط على أنفسنا، ولا نفكر في نتائج المنتخبات الأخرى. حصد 6 نقاط في المباراتين المقبلتين سيضعنا في موقف جيد”.

-“بطولة كأس الخليج انتهت، والتصفيات مختلفة تمامًا. تنتظرنا مباراة صعبة أمام منتخب يضم لاعبين على أعلى مستوى”.

-“أتمنى خسارة السعودية وأستراليا، وأن تحتفل الجماهير البحرينية بعيد سعيد”.

-“سبق أن واجهنا مانشيني المدرب السابق للأخضر، وهو صاحب فكر مميز. الآن نواجه رينارد، وهو مدرب لديه استراتيجية خاصة. أقول لهما: نحن أصدقاء خارج الملعب، لكن داخله لسنا كذلك”.