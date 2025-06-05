رسمياً.. كيميتش ينضم لقائمة تاريخية في منتخب ألمانيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - ألمانيا تخوض مباراة هامة ضد البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، في ملعب أليانز أرينا بميونخ، وعينها على خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية ضد الفائز من إسبانيا وفرنسا.

وتواجد كيميتش في التشكيلة الرسمية لألمانيا في اللقاء، والتي عرفت تواجد كل من: مارك أندريه تير شتجين، أنطون، جوناثان تاه، كوش، كيميتش، بافلوفيتش، ليون جوريتسكا، ميتيلشتات، ليروى ساني، فلوريان فيرتز، وفولتيميد.

وتحمل مباراة البرتغال الرقم 100 لكيميتش في مسيرته الدولية، ليصبح اللاعب رقم 14 الذي يصل للمئوية مع المنتخب الألماني عبر التاريخ.

ويأتي هذا الإنجاز بعد نحو 9 سنوات من الظهور الأول لكيميتش مع ألمانيا، حيث كان ظهوره الدولي الأول في 29 مايو 2016، في سياق ودي أمام سلوفاكيا.

ويملك كيميتش في سجله الدولي 8 أهداف، مع صناعة 26 هدفاً في مختلف الاستحقاقات، علماً بأنه لم يتوج سوى بلقب كأس القارات في 2017 مع المانشافت.