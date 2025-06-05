3 خيارات على طاولة ريال مدريد لترميم الهجوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - ويحدد الميرينجي الصفات المطلوبة في المهاجم حيث يريده بسعر مالي مخفض، سواء بخصوص راتبه السنوي أو تكلفة الحصول على بطاقته، فضلاً عن إمكانية مشاركته وتقديم الإضافة المطلوبة على الفور.

ووضع الريال يده على مشكلة كيليان مبابي، الذي لا يحبذ فكرة اللعب كرأس حربة صريح ويميل أكثر للعب في الجناح، في حين يفتقد إندريك الخبرة المطلوبة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النادي الملكي وضع عينه بالفعل على عدة أسماء أبرزها أنتي بوديمير مهاجم فريق أوساسونا، بعد تألقه اللافت رفقة فريقه في الموسم الماضي، علماً بأنه لن يكلف النادي الكثير للتعاقد معه.

بوديمير يبلغ من العمر 35 عاماً في يوليو المقبل، ويرتبط مع ناديه بعقد ينتهي في يونيو 2027، وتبلغ قيمة شرطه الجزائي 20 مليون يورو، على أن يخفض إلى 8 مليون يورو لفترة محددة.

ويعتبر البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول السابق، ضمن خيارات ريال مدريد الحالية بجانب ويليان خوسيه، لاعب الكاستيا السابق، والذي عاد مؤخراً إلى البرازيل.